Eurozona, fiducia e clima affari in ripresa a giugno

(Teleborsa) -con l'avvio della Fase 2 e la generale ripresa dell'attività. Lo conferma anche il generaledell'economia e dei consumatori.IN base all'ultimo sondaggio della Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), emergonodi Eurolandia che si porta ada i 67,5 del mese precedente, mentre l'indice di fiducia nel complesso dell'Unione Europea si porta a 66,7 da 63,8 punti. Laesta negativa, mapunti da -18,8.- Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, il clima nell'si attesta a -21,7 da -27,5 punti. Il sentiment migliora anche neia -25,6 da -43,6 punti e nela -19,4 da -29,8 punti. Nellela fiducia risale a -12,4 da -17,3 punti. Più forte il miglioramento nell'ambito deia -22,8 da -48,6.Da qualche tempo la Commissione ha introdotto un nuovo indicatore sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, Eei), per fornire un indicatore delle prospettive di crescita nel mercato del lavoro. L'indicatore regIstra a giugno unda 70,1 punti.Nello stesso periodo il clima affari della Zona Euro mostra segnali di. In base ai numeri forniti dalla Commissione Europea, l'indice del clima affari resta ancora negativo, ma si porta a giugno adai -2,43 di maggio.