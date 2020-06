Seduta tonica per il comparto dei servizi finanziari in Italia (+1,45%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dalIlha aperto a 78.025 in crescita dell'1,45%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 487, dopo aver avviato la seduta a 487.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,78%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,31%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,76%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%.Tra ledi Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.