Borsa Tokyo chiude in rialzo. Asia confortata da PMI Cina

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che traggono vantaggio dal rally messo a segno da Wall Street , sulle speranze di una recessione meno pronunciata ed a dispetto del riemergete dei contagi di Covid-19 nel mondo. A sostenere i mercati asiatici contribuiscono i dati delSessione molto positiva per, dove l'indicesale dell'1,33%, mentre il Topix 100 porta a casa un vantaggio dello 0,71%. Stessa impostazione per(+1%).Bene le borse cinesi, conche segna un +0,7% ein rialzo dell'1,61%. In scia si è muove(+0,61%).Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, procede cauta(+0,17%), mentre fanno meglio(+0,87%),(+1,69%),(+0,35%) e(+0,76%).Guadagni frazionali per(+0,52%), mentre fa meglio(+1,45%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. La giornata del 29 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,09%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 2,90%.