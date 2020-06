Centrale Latte d'Italia, si dimette consigliera Antonella Mansi

Centrale del Latte d’Italia

(Teleborsa) -annuncia lecon effetto immediato didalla carica di amministratrice della Società.La consigliera ricopriva il ruolo di amministratrice non esecutiva e indipendente, nonché di membro e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.Antonella Mansi non detiene azioni della Società alla data odierna e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.Mansi ha motivato le proprie dimissioni in ragione dell’impossibilità di esprimere, al meglio le proprie possibilità, il suo ruolo all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società.