Ex Ilva, Cig prorogata senza l'accordo: durerà 4 settimane

(Teleborsa) -dal 6 luglio per 4 settimane per idi TarantoNello specifico saranno 8.153 dipendenti dello stabilimento di Taranto interessati dalla decisione dell'azienda di continuare la Cassa integrazione conNell'incontro con i sindacati il Gruppo ha ribadito che andrà avanti con la procedura che "si rende necessaria per una caduta degli ordinativi a seguito della contrazione del mercato dell'acciaio scaturita dal post pandemia".In una notaspiegano di aver "avanzato delle richieste in merito all'integrazione salariale, alla diminuzione del personale coinvolto dalla Cigo ed a una rotazione equa dei lavoratori a parità di mansione""ArcelorMittal - sostengono i sindacati - ancora una volta, a partire dal numero complessivo di lavoratori coinvolti dalla procedura dell'ammortizzatore sociale".Attualmente, secondo quanto riferiscono le sigle metalmeccaniche, sono "circa 3.100 dipendenti diretti collocati in Cigo, mentre la presenza in fabbrica è di circa 3.800 lavoratori. Per quanto attiene il personale dell'indotto la presenza media si attesta intorno ai 2.200".In mattinata i sindacati hanno inoltre incontrato la dirigenza Inps di Taranto in merito alle. Abbiamo fornito - precisano i coordinatori di fabbrica - ulteriori elementi di criticità che si sono presentati durante l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale da parte di ArcelorMittal".