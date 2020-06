Generali lancia secondo green bond per 600 milioni euro

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) -annuncia un’offerta di raventi prima data di rimborso anticipato nelcon l’obiettivo di riacquistare tali strumenti per un importo nominale pari all'scadenza 2031.La nuova emissione rappresenterà ilemesso da Generali e avrà un importo nominale aggregato non superiore aL’operazione di riacquisto è in linea con ladell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente i titoli subordinati aventi prime date di rimborso anticipato comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022. Sarà datasubordinato avente prima data di rimborso anticipatoIl riacquisto e la nuova emissione consentiranno al Gruppo di proseguire ulteriormente nel percorso disul debito, in continuità con l’analoga operazione annunciata nel settembre 2019, al termine della quale Generali avevariacquistato un importo complessivo in linea capitale di 1 miliardo di euro dei titoli delle tre serie ed emesso il suo primo green bond di importo nominale aggregato pari a 750 milioni di euro.Il Group CFO di Generali, C, commentando l'operazione, ha ricordato che "si pone l’obiettivo di raggiungere un profilo di scadenze del debito più equilibrato e ridurre gli interessi passivi negli anni futuri". "L’emissione del nostro secondo green bond - ha aggiunto - rappresenta un altro passo importante nel percorso di sostenibilità avviato dal Gruppo Generali”.