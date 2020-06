Giù il settore costruzioni a Milano (-1,87%), giornata da dimenticare per Salini Impregilo

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

grande capitalizzazione

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Salini Impregilo

Carel Industries

bassa capitalizzazione

Astaldi

Panariagroup

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 33.262,5 in diminuzione di 621,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 402 dopo aver avviato la seduta a 404.Tra le azioni italiane adel comparto costruzioni, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,65%.Tra le azioni del, a picco, che presenta un pessimo -2,89%.scende dell'1,50%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,04%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.