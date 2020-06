Italiaonline, accordo con LiveRamp per pubblicità personalizzata

LiveRamp

(Teleborsa) -ha annunciato di aver siglato una ppiattaforma specializzata nella. Italiaonline è il primo publisher italiano di rilievo a collaborare con LiveRamp per la sua(ATS), che consente una pubblicità basata sulle persone anziché sui cookies., Chief Marketing Officer di Italiaonline ha dichiarato: "Con la fine annunciata dei cookie di terze parti, la nostra partnership con LiveRamp è un tassello importante nell’ offrire soluzioni pubblicitarie centrate sulle persone. Crediamo che questa evoluzione naturale del mercato possa favorire i clienti finali e gli utenti rendendo tutto l’ecosistema dell’advertising più sostenibile"., amministratore delegato di LiveRamp Europe, si è detto felice di espandere la presenza di LiveRamp sul mercato europeo: "Questa è per noi una partnership di riferimento, che aiuterà LiveRamp ad espandere ulteriormente la sua presenza in Italia e in Europa. Inoltre, combinando i due vantaggi di ATS, siamo lieti di essere al fianco di Italiaonline nel fornire le migliori soluzioni digitali per far progredire il business del Paese".