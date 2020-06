Moderate perdite in Borsa di Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,124. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 39,66 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +175 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,25%.avanza dello 0,64%, calo deciso per, che segna un -0,9%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,37%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 21.139 punti.In lieve ribasso il(-0,2%); poco sopra la parità il(+0,2%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,65%),(+0,62%) e(+0,50%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,08%),(-1,28%) e(-1,02%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,02%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,31%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,81%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,79%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,48%.Sensibili perdite per, in calo del 3,03%.In apnea, che arretra del 2,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,12%),(+2,57%),(+2,57%) e(+2,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,77%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,94%.Affonda, con un ribasso del 2,47%.Crolla, con una flessione del 2,43%.Tra lepiù importanti:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -5,6%; preced. -9,8%)08:00: PIL, trimestrale (atteso -2%; preced. 0%)08:45: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,4%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. -2,9%).