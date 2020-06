Wall Street apre in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, che parte in frazionale ribasso, in scia con la performance degli altri mercati mondiali. A preoccupare il mercato sono ancora i contagi di coronavirus e l'impatto sull'economia. Ilavvia gli scambi con un leggero calo dello 0,37%, mentre, si muove intorno alla parità l'a 3.057 punti. In rialzo il(+0,75%); sulla parità l'(+0,17%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,47%),(-0,99%) e(-0,51%).Al top tra i(+2,25%),(+0,95%),(+0,93%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -6,05%.Affonda, con un ribasso del 2,50%.Crolla, con una flessione del 2,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.(+7,01%),(+5,00%),(+4,58%) e(+3,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,21%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,04%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.