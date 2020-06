Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 25.566 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.073 punti.In rialzo il(+1,19%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,59%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,19%),(+0,95%) e(+0,72%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,71%),(+1,54%),(+1,02%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,09%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,41%.Al top tra i, si posizionano(+6,56%),(+6,04%),(+4,57%) e(+4,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.Sensibili perdite per, in calo del 2,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.