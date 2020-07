Airbus annuncia taglio di 15mila posti lavoro nel mondo

Airbus

(Teleborsa) -annuncia un massiccioin tutto il mondo,della sua attuale forza lavoro. La decisione è stata presa dalla big europea dell'aviazione a causa della necessità di ridmensionare l'attività nel settore dell'aviazione commerciale, pesantemente colpito dalla crisi innescata dalIl taglio, che avrà luogo nell'arco di un anno,, riguarda le principali aree in tutto il mondo, in gran parte in, con circa 5mila licenziamento in entrambi i Paesi, ma anche in(1.700),(900) e nel(1.300).