Borse asiatiche contrastate nonostante dati manifattura. Tokyo chiude in rosso

(Teleborsa) -, a dispetto dei dati positivi giunti dall 'indice Tankan giapponese e dal PMI manifatturiero cinese.Giornata no per la Borsa di, con l'indicein flessione dello 0,86% e l'indice Topix dell'1,22%. Stessa impostazione perche chiude sotto la parità (-0,33%).A due velocità le borse cinesi, conche recupera lo 0,64% eche lima lo 0,12%. Tonica(+0,71%).la borsa didove ricorre l'anniversario della consegna la consegna della provincia alla Cina da parte della Gran Bretagna. Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta fanno bene(+0,43%) e(+0,43%), mentre sono deboli(-0,32%) e(- 0,16%).Bene(+0,61%) e(+0,66%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,37%.Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 2,90%.