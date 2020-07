Borse europee cautamente positive. Milano tentenna

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e non aggancia ildei principali mercati europei., che accolgono con favore una serie di dati economici positivi come l'indice Tankan giapponese, iled il. Attesa stasera la pubblicazione deiNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,123. Si riduce di poco lo, che si porta a +173 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,26%.giornata moderatamente positiva per, che sale dello 0,66%, senza slancio, che negozia con un -0,01%, tentenna, che cede lo 0,26%., riportando una variazione pari a +0,13% suldi Milano, troviamo(+1,90%),(+1,60%),(+1,27%) e(+1,23%).Dal lato opposto, che continua la seduta con -2,06%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,13%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.di Milano,(+2,86%),(+2,71%),(+1,99%) e(+1,99%).