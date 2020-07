Confesercenti: al via 11,5 miliardi euro di incentivi. "Freno" burocrazia

(Teleborsa) - Un pacchetto ricco e vario:al 110% per le ristrutturazioni,bonus baby sitter e centri estivi, ma ancheper i dipendenti e credito di imposta per aiutare le imprese a sostenere i costi della moneta elettronica. Luglio parte con ilda oggi, mercoledì 1, diventanodal lavoro al turismo, previsti dai provvedimenti varati dal governo. A calcolarlo èsulla base delle stime di costo dei provvedimenti contenute nelle relazioni tecniche.Ildal punto di vista delle risorse, è ilper i dipendenti, che assorbe ed estende il cosiddetto Bonus Renzi. Il valore della riduzione è di 5 miliardi per gli ultimi sei mesi del 2020, e coinvolgerà circa 16 milioni di lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40mila euro.Circainvece, è il costo previsto deiper ristrutturazioni, efficientamento energetico, sicurezza antisismica e impianti fotovoltaici, mentre il bonus vacanze vale circa 2,6 miliardi fino a dicembre. Il bonus babysitter/centri estivi impegnera' risorse per 1,5 miliardi da qui a luglio. Infine, solo 54 milioni sono riservati al credito di imposta sulle commissioni legate alle transazioni elettroniche. Oggi, infatti, scatta anche l'obbligo di Pos e di accettare bancomat e carte di credito per imprese, artigiani e professionisti, mentre il tetto del contante utilizzabile e' ristretto da 3.000 a 2.000 euro., commenta Confesercenti. "Sul bonus vacanze, ad esempio, stiamo perdendo un'occasione: l'averlo reso accessibile solo via app e' stato un errore, soprattutto per le fasce più anziane della popolazione. Ancora non sono chiare, inoltre, le modalità per permettere alle imprese di cedere il bonus ricevuto a terzi, e l'importo dell'agevolazione e' comunque troppo basso: 500 euro non bastano"."Allo stesso modo, riteniamo insufficiente il tax credit per le commissioni pagate su bancomat e carte di credito che, sebbene costituisca un passo avanti, è ancora inadeguato a coprire l'aggravio delle imprese. L'obbligo di Pos e il contemporaneo abbassamento del tetto del contante ci sembrano una strategia sbagliata che non crediamo - conclude Confesercenti - porterà risultati. Per dare un'ulteriore spinta all'utilizzo della moneta elettronica servono meno limiti e più investimenti: bisogna aumentare il sostegno e gli incentivi per la diffusione di banda larga,, come smartphone e dispositivi, anche per piccoli importi".