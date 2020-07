Coronavirus, ancora record di contagi negli USA

(Teleborsa) - Continua a marciare a passo veloce il coronavirus neglidove si sono registrati, secondo quanto risulta dal database dellaIl totale dei contagi supera così imilioni mentre i decessi sono almeno. L'ondata di casi di coronavirus che si sta abbattendo sugli Stati del Sud degli Usa sta costringendoIlintanto, ha registrato 111 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, confermando per il secondo giorno consecutivo un numero di contagi superiore aLo ha annunciato il Ministero della Sanità giapponese. Il bilancio totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia è di 19.305. Il numero diinvece, sta per sfiorare(985 per la precisione).