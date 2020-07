GEDI Gruppo Editoriale verso delisting. Successo OPA Giano Holding (EXOR)

EXOR

GEDI Gruppo Editoriale

(Teleborsa) - Si chiude con, veicolo finanziario appositamente costituito da, che si avvia dunque alnel mese di luglio.Il, lanciata da Giano ad un prezzo di 0,46 euro per azione, si ènella giornata di ieri,. Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI, in qualità di Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultanoordinarie, pari a circa ile, dunque, pari a circa ilsociale di GEDI.Alla luce di quanto precisato e sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (se confermati), ldirettamente e indirettamente, complessive 468.140.578 azioni ordinarie GEDI, pari alemesso dell’Emittente, tenuto conto delle 289.606.131 azioni ordinarie GEDI, pari al, giàe deglisul mercato, durante il periodo di adesione, per 33.569.149 azioni ordinarie, pari a circa ilsociale.Risultano pertantodell'OPA che indicavano unadel titolo dalla Borsa, giacché l'Offerente aveva già dichiarato nel documento di offerta la non disponibilità a ripristinare il flottante.Il Corrispettivo dovuto agli aderenti all’Offerta, pari a 0,46 euro per ciascuna azione ordinaria GEDI, sarà corrisposto in data 6 luglio 2020, Data di Pagamento, a fronte del contestuale trasferimento all’Offerente del diritto di proprietà sulle azioni ordinarie GEDI portate in adesione all’Offerta.