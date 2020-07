Il comparto sanitario italiano si muove in territorio positivo (+1,31%), seduta effervescente per GPI

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - L'continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 242.096,1 in guadagno dell'1,31%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 872, dopo aver avviato la seduta a 865.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,41%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,10%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,90%.