comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

mid-cap

MARR

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha avviato la seduta a 83.971,8, in discesa di 656 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 581, dopo aver avviato la seduta a 582.Tra leitaliane, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,85%.