Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) -. Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,126. Perde terreno l', che scambia a 1.764,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,88%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 39,77 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +169 punti base, con un calo di 6 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,26%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,41%, senza slancio, che negozia con un -0,19%, eè stabile, riportando un moderato -0,18%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 19.331 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 21.092 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,29%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,04%),(+1,03%) e(+0,94%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,57%),(-1,47%) e(-1,21%).di Milano, troviamo(+4,35%),(+2,18%),(+1,39%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,70%.In apnea, che arretra del 2,52%.scende del 2,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,26%.Tra i(+7,38%),(+3,54%),(+2,92%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,46%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,74%.Affonda, con un ribasso del 4,39%.Crolla, con una flessione del 3,72%.