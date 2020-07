Wall Street chiude in positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

sanitario

Intel

Microsoft

Nike

Goldman Sachs

Boeing

DOW

Xilinx

Tesla Motors

Western Digital

Lam Research

Bed Bath & Beyond

American Airlines

Baidu

Dollar Tree

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,85%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 3.100 punti.Ottima la prestazione del(+1,96%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+1,52%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,20%),(+1,92%) e(+1,81%).Al top tra i(+2,68%),(+2,55%),(+2,25%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,87%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.(+6,99%),(+6,98%),(+5,14%) e(+4,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,03%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,15%.scende dell'1,06%.