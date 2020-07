A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,93%, a 25.976 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.145 punti.Buona la prestazione del(+1,16%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,92%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,74%),(+1,56%) e(+1,30%).Tra i(+2,70%),(+2,34%),(+1,87%) e(+1,74%).Tra idel Nasdaq 100,(+7,71%),(+6,70%),(+5,90%) e(+3,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,61%.In caduta libera, che affonda del 3,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.