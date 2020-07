Francoforte: seduta euforica per Hannover Rueck

principale compagnia di riassicurazioni al mondo

MDAX

Hannover Rueck

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,35%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 157,9 Euro e supporto a 154,7. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 161,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)