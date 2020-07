L'indice dei titoli bancari in Italia brillante (+3,84%), si concentrano gli acquisti su Unicredit

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 6.851,9, balzando del 3,84% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 3 punti, dopo un avvio a quota 62.Tra i titoli del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,07%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,70%.Svettache segna un importante progresso del 3,65%.Tra leitaliane, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,06%.Vola, con una marcata risalita del 2,49%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,56%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,05%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,72%.