Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'registra un rialzo dello 0,98%.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,124. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 40,14 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +168 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,21%.in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,84%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,34%, e decolla, con un importante progresso del 2,49%.A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,88%), che raggiunge i 19.887 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 21.677 punti.In netto miglioramento il(+1,92%); come pure, balza in alto il(+1,58%).In buona evidenza a Milano i comparti(+4,26%),(+3,29%) e(+3,07%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,62%.Svettache segna un importante progresso del 5,01%.Vola, con una marcata risalita del 4,84%.Brilla, con un forte incremento (+4,69%).di Milano,(+5,39%),(+4,68%),(+4,61%) e(+4,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,51%.Tentenna, che cede lo 0,84%.