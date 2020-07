Tokyo chiude in leggero rialzo. Asia tenta parziale recupero

Nikkei 225

(Teleborsa) -, anche se permane cautela in vista delin uscita domani. Le preoccupazioni relative al riemergere di contagi di coronavirus nel mondo, che avevano colpito i mercati negli ultimi giorni, sono state controbilanciate dalla speranza di trovare presto un vaccino.Chiusura poco sopra la parità per la, con ilche sale dello 0,11% mentre il Topix 100 guadagna lo 0,53%. Megliocon un guadagno dell'1,36%.Bene le borse asiatiche conin rialzo dell'1,67% eche termina la giornata in aumento dello 0,87%. Sulla stessa linea(+0,87%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, ottima la prestazione di(+1,77%), seguita da(+0,45%),(+0,66%) e(+0,33%).Ben impostata(+1%), ma fa meglio(+1,68%).La giornata dell'1 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,15%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,12%.Il rendimento dell'scambia allo 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,89%.