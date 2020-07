Borse asiatiche in rialzo con PMI Cina e lavoro USA

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -che vengono galvanizzate dagli ottimi dati dele dal, che segnalano una maggiore probabilità di una ripresa a V anziché a U.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,53%, mentre il Topix 100 guadagna lo 0,36%. Tonica(+0,77%)., conin vantaggio dell'1,27% ein avanti dello 0,83%. Stessa impostazione per(+0,83%).Fra le altre piazze che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia in rialzo(+0,92%), assieme a(+0,46%),(+0,49%) e(+0,68%). In disparte(-0,15%).Leggermente positive(+0,43%) e(+0,35%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,89%.