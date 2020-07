Coronavirus in Italia, contagi ancora su. In calo le vittime

(Teleborsa) - Ancora inlanel nostro Paese, che segna un aumento per il quinto giorno consecutivo. Oggi sonoi nuovi casi (di cui 115 in Lombardia, il 51,5% del totale ), contro idi ieri, per totale di 241.184 persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Unlegato però anche al boom di tamponi, 77.096 in un giorno, contro i 53.243 di ieri., invece, sul fronte delle vittime:nelle ultime, in calo rispetto alledi ieri che portano il numero totale dei decessi a 34.833, secondo i dati forniti dalIntanto, il, alla luce di assembramenti esconsiderati di troppe" in questi ultimi giorni, ha annunciato una nuova ordinanza restrittiva "per inasprire le regole" sulla prevenzione del contagio del Covid che verrà presentata la prossima settimana in Veneto. "Continuando di questo passoperchéAi comportamenti irresponsabili di qualcuno, si aggiungono gli altri che abbiamo conosciuto in queste ore", ha tuonato Zaia.- Non sarà più necessaria la quarantena per chi arriva. La lista completa dei Paesi da cui si potrà viaggiare verso l'Inghilterra senza dover sottostare più alla quarantena dal 10 luglio, pubblicata nel pomeriggio dal dicastero dei Trasporti britannico, comprende altri