Elica, sottoscrive finanziamento medio-lungo termine con cinque banche

(Teleborsa) -ha sottoscritto, in data 29 giugno 2020, un contratto didi euro con scadenza finale a, su base Club deal con un pool di, -, BNL GruppoItalia e- con Banca IMI e BNL Gruppo BNP Paribas in qualità di banche coordinatrici.Il finanziamento è principalmente destinato a, il parziale rifinanziamento del debito esistente, nonché le dinamiche de di tesoreria di Elic e delle sue controllate.Il contratto di finanziamento prevede la suddivisione del finanziamento in, una Term Loan (TL) per un importo didi euro e una(RCF) per un ammontare pari adi euro. La prima trande Term Loan (TL) con scadenza 29 giugno 2025 di cui i primi due anni di preammortamento e i seguenti tre anni caratterizzati da sei rate di valore crescente e settima baloon con il rimborso finale. La tranche Revolving (RCF) con scadenza 29 giugno 2025. Previsti anche deirappresentati dal rapporto tra PFN/EBITDA, EBITDA/Oneri Finanziari Netti e PFN/Patrimonio Netto, testati semestralmente su base LTM sui dati consolidati del Gruppo.