Gruppo Cassa Centrale vince il premio "Interactive Key Award"

(Teleborsa) -si classifica fra i vincitori della 21esima edizione di, il concorso organizzato dal Gruppo Editoriale Media Key, che ogni anno premia iweb, social, mobile e digital a livello nazionale. Laquest'anno si è svolta volta in diretta streaming, sui canali Youtube e Facebook di Interactive Key Award, rispettando le regole imposte dal Covid-19.Una giuria didel web e delle nuove tecnologie, professionisti della comunicazione e giornalisti del settore, ha selezionato i vincitori del contest. Sono stati presi in esame circa, suddivisi in Web Sites, Social, Video, Mobile Adv e Categorie Speciali. I criteri di valutazione: creatività, qualità dei contenuti, innovazione e facilità di fruizione da parte degli utenti.Nella categoria Finanza, Assicurazioni, Consulenza e Ricerca, ilsi è aggiudicato il premio con il progettonel quale, oltre alla storia del Gruppo, si raccontano le attività, le radici, la vision, la mission e i valori del Gruppo e delle Persone che ne fanno parte.Il premio vinto è la conferma di quanto il Gruppo, guidato dal presidentee dall’Amministratore Delegato, sia riuscito a combinare al meglio, mantenendo saldi i principi del credito cooperativo cui si ispira la sua tradizione, vicino a Persone, Imprese e Territori, e muovendosi al passo con le esigenze di un mercato sempre più smart.Giuseppe Armani, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca e alla guida del team che ha lavorato al progetto, si è detto "molto soddisfatto" del premio ed ha spiegato "il nostro sito non è solo un modo per raccontare chi siamo e cosa facciamo: rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato ormai 4 anni fa, all'indomani dell’annuncio del progetto di creazione di un nuovo Gruppo Bancario guidato da Cassa Centrale Banca. Una sfida che abbiamo vinto sul campo con la creazione del Gruppo ma anche sul piano della comunicazione, dando forma alla nuova identità".