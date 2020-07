Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

Danieli

(Teleborsa) -L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,124. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.774,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 40,19 dollari per barile, in calo dell'1,13%.Torna a salire lo, attestandosi a +172 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,26%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,64%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,84%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,81%) e si attesta su 19.727 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 21.519 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,01%); in lieve ribasso il(-0,26%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,10%) e(+0,62%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,82%),(-1,52%) e(-1,46%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,50%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,87%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,43%.Affonda, con un ribasso del 2,17%.del FTSE MidCap,(+9,61%),(+5,14%),(+3,62%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,49%.Crolla, con una flessione del 3,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,28%.