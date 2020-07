Wall Street chiude in leggero rialzo: lavoro compensa contagi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, grazie ai dati sul mercato del lavoro, che hanno evidenziato una crescita di occupati più forte del previsto. Il Job Report ha così compensato le preoccupazioni per una risalita dei contagi da Covid-19. Ilsale dello 0,36%; sulla stessa linea l'si porta a 3.130 punti. In frazionale progresso il(+0,61%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,85%),(+1,13%) e(+0,80%).Tra i(+2,67%),(+2,28%),(+2,04%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,72%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Tra i(+7,95%),(+6,39%),(+4,78%) e(+2,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,52%.In caduta libera, che affonda del 2,42%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,26 punti percentuali.%).