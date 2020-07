Coronavirus: lieve calo dei contagi, giù anche le vittime

(Teleborsa) - Sono, in lieve diminuzione rispetto a ieri. Di questi,, il 51,04% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale a 241.611. Le vittime sono invece 7, in netta diminuzione rispetto a ieri. I, seppure lievemente, i. Sono, mentre in. Di questi quasi la metà sono in Lombardia.E' quello che emerge dai dati del ministero della Salute secondo i quali in. Negli altri reparti ospedalieri sono complessivamente, mentre quelli. Ancora in calo, il numero di tamponi effettuati. Complessivamente sono stati fatti 37.462 tamponi nelle ultime 24 ore. Inoltre, 9 regioni non registrano nuovi casi.