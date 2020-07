Coronavirus in Italia, contagi tornano a salire. 8 morti

(Teleborsa) - Secondo il bollettino diffuso dalaggiornato a lunedì 6 luglio, nelle ultime 24 ore nel nostro Paese si sono registratinuovi casi di coronavirus (ieri erano stati 192) che portano il numero totale adall'inizio della pandemia. Sono, invece,guariti e 8 i morti per un numero complessivo divittime. Sonoi malati ricoverati in2 in meno rispetto a ieri.Glisono così distribuiti: 9.492 in Lombardia, 1.208 in Piemonte, 1.064 in Emilia-Romagna, 384 in Veneto, 332 in Toscana, 289 in Liguria, 870 nel Lazio, 189 nelle Marche, 37 nella Provincia autonoma di Trento, 227 in Campania, 93 in Puglia, 71 in Friuli Venezia Giulia, 156 in Abruzzo, 139 in Sicilia, 83 nella Provincia autonoma di Bolzano, 9 in Umbria, 10 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 26 in Calabria, 21 in Molise, 4 in Basilicata.Oggi, intanto, in un articolo in via di pubblicazione su una rivista scientifica,sostengono che anche le particelle più piccole possano infettare le persone quando inalate chiedendo all'OMS di rivedere le proprie raccomandazioni. Un responsabile tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha replicato: