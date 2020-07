Coronavirus, India terzo paese per contagi: oltre 30mila morti in Messico

(Teleborsa) - Non si fermano iParticolarmente grave la situazione inche, come riporta il sito dell'università Johns Hopkins, ha registrato 697.413 casi accertati di coronavirus, superando la Russia (680.283) e diventando ildietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.603.055). Il numero dei decessi totali nel paese asiatico è 19.268.Sempre la Johns Hopkins University ha registrato: 234 i nuovi decessi, per un totale di 129.891 morti., superando la Francia con il quinto numero più alto di morti dall'inizio della pandemia dopo Stati Uniti, Brasile, Regno Unito e Italia.Il tasso di mortalità attuale è quasi il doppio rispetto a un mese fa, mentre il totale dei contagi è salito di 5.914 raggiungendo i 252.165 positivi, ponendo il Paese all'ottavo posto per numeri di casi.