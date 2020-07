Il comparto beni industriali a Milano in tono rialzista (+0,98%), si concentrano gli acquisti su Piovan

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

CNH Industrial

Leonardo

Prysmian

listino milanese

Cerved Group

Danieli

Datalogic

Ftse SmallCap

Piovan

Saes Getters

Fiera Milano

(Teleborsa) - Buona seduta per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 28.570,8, in rialzo di 276,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'avanza a quota 810, dopo aver avviato la seduta a 804.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,63%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,50%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,14%.Tra le medie imprese quotate sul, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,34%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,26%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,21%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,13%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,16%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,97%.