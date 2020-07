L'indice del settore costruzioni italiano si muove in territorio positivo (+0,88%)

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 33.646,9 in guadagno dello 0,88%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 418, dopo aver avviato la seduta a 417.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,24%.Tra le medie imprese quotate sul, bene, con un rialzo dell'1,87%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,94% sui valori precedenti.