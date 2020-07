Milano viaggia molto alto insieme al Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Ottime le performance dell'in USA.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,53%. Lieve aumento dell', che sale a 1.783,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,91%, a 40,65 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +171 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,23%.vola, con una marcata risalita dell'1,64%, brilla, con un forte incremento (+2,09%), e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,49%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,55%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,38% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 21.817 punti.Guadagni frazionali per il(+0,45%); come pure, in moderato rialzo il(+0,5%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,43%),(+3,13%) e(+2,46%).Il settore, con il suo -1,67%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+4,20%),(+4,19%),(+3,75%) e(+3,65%).del FTSE MidCap,(+5,50%),(+5,00%),(+3,04%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,30%.In caduta libera, che affonda del 2,22%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.