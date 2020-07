Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,78%), che raggiunge i 26.287 punti; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,59% termina a quota 3.180 punti.Balza in alto il(+2,53%); con analoga direzione, su di giri l'(+1,92%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,21%),(+2,15%) e(+1,95%). Il settore, con il suo -1,28%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+5,05%),(+3,94%),(+2,81%) e(+2,76%).(+13,48%),(+7,81%),(+7,15%) e(+5,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,09%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.