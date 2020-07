Dl Semplificazioni, Capone (UGL): “Sbloccare subito oltre 700 cantieri e liberare imprese da burocrazia”

(Teleborsa) - “Dopo un’intera notte di discussione ilsembra prigioniero delle divisioni interne e non riesce a raggiungere l’accordo sulle opere da sbloccare. Il via libera alsalvo intese rende l’idea della confusione che ancora regna sovrana tra le fila della maggioranza"- Lo ha dichiaratoSegretario Generale dell’, in merito al dl Semplificazioni di cui si è discusso la scorsa notte inIl quadro è tutt'altro che rassicurante. "Peggiorano le stime della Commissione europea sulQuest’anno infatti, scenderà a -11,2%, facendo registrare il maggior calo fra gli stati membri dell’UE. Ad oggi sono ancora 2 milioni, inoltre, i lavoratori in attesa di ricevere i fondi per la cassaintegrazione, l’ennesimo annuncio a cui non sono seguiti riscontri concreti", sottolinea ancoraper il quale non c'è più tempo da perdere e occorreper far fronte ad un’emergenza senza precedenti. In tal senso, per favorire la ripresa e dare impulso all’occupazione, bisogna far ripartire quanto prima gli oltre 700 cantieri bloccati in tutta Italia e liberare le imprese dallee dagli innumerevoli adempimenti amministrativi che ostacolano la libera iniziativa privata e l’incontro fra