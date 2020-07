Gentiloni: "Strada per ripresa ancora incerta"

(Teleborsa) - "Le previsioni economiche d'estate ci mostrano che l", anche perché "la, anche se un cauto rimbalzo sta cominciando".A dirlo è il Commissario UE agli Affari Economici,nella conferenza stampa di presentazione delle Previsioni Economiche dell'Estate, aggiungendo che "sul".In merito alla situazione dell'Italia, per cui si prevede il peggior calo dell'eurozona , Gentiloni ha sottolineato che "o, il primo a andare in lockdown. Sappiamo quanto l'impatto sia devastante l'impatto del lockdown sulle economie, e per questo l'Italia un impatto così serio".Il Commissario ha poi spiegato che anche le previsioni sulla ripresa dell'anno prossimo "sono basate su diversi fattori", non ultimo sulla preoccupazione che laGentiloni ha poi ricordato che il rimbalzo previsto per l'Italia è di oltre il 6%, chiedendo di "non concentrarsi sulle differenze tra Paesi ma sulla sfida che questa crisi impone al governo italiano."Sulla riattivazione delle regole del"dobbiamo esser onesti nel dire che", ha poi dichiarato interpellato sul tema.Gentiloni ha detto di condividere la valutazione di un esponente del Fiscal Board, secondo cui la General Escape Clause andrebbe conclusa non alla ripresa economica ma al ritorno dell'economia UE ai livelli precedenti alla caduta pandemica. In ogni caso "e al tempo stesso - ha detto l'eurocommissario -"."Gli eventi ci hanno mostrato l'importanza e la necessità di avere regole che aiutano, cosa che servirà molto dopo la pandemia", ha aggiunto ricordando che la discussione sulle modifiche alle regole "sarà rinviata, doveva finire a fine anno, finirà l'anno prossimo"." sulla riforma del Patto, "perché l'economia sta gradualmente riprendendosi, ma dovremo farla con una mentalità strategica, perché la decisione sulla disattivazione della clausola di salvaguardia e sulle future regole definiranno la nostra economia nei prossimi anni", ha aggiunto.In merito alinfine, ha ricordato che "era nato con finalità diverse, aveva condizionalità macroeconomiche per definizione insite nel suo meccanismo. Abbiamo. Penso - ha concluso - che abbiamo fatto buon lavoro, ma resta il fatto che spetta ai singoli governi decidere se e quando utilizzarlo".