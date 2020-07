Il Comparto tecnologico a Milano spezza la catena positiva di tre rialzi consecutivi (-0,41%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Eems

Tiscali

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per l', mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha chiuso a quota 91.604,08, con una flessione dello 0,41% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 680,02, dopo aver esordito a 683,87.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,39%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,77% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,44% sui valori precedenti.