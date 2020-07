In calo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

finanziario

Apple

Boeing

American Express

Walgreens Boots Alliance

DOW

Tesla Motors

Vertex Pharmaceuticals

Nvidia

Netflix

American Airlines

Wynn Resorts

Bed Bath & Beyond

Tripadvisor

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-0,83%) e si attesta su 26.069 punti; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.165 punti.Sulla parità il(+0,15%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,31%.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,79%),(-1,18%) e(-1,06%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,27%.In caduta libera, che affonda del 2,16%.Tra i(+2,44%),(+1,72%),(+1,57%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,23%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,59 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,16%.Sensibili perdite per, in calo del 2,97%.