Intesa Sanpaolo Assicura sostiene il "Cinemobile Summer Tour"

(Teleborsa) - Parchi, piazze e cortili di centri culturali e ricreativi di Milano e provincia rivivranno la magia del "cinema com'era una volta", nella sua dimensione pubblica, aperta, collettiva. Con ililche negli anni Trenta attraversava l'Italia trasformando ogni piazza in una sala cinematografica, tornerà ad allietare le serate estive.L'iniziativa, a cura diè resa possibile grazie al sostegno die ai sostenitori che hanno partecipato al crowdfunding lanciato per l'occasione nel mese di giugno. Il CineMobile Summer Tour 2020 rientra inoltre nel palinsesto delle iniziative culturali estive delIl Cinemobile Fiat 618 del 1936, perfettamente restaurato dae custodito e valorizzato presso ilregalerà al pubblico speciali proiezioni gratuite a cielo aperto nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.Quanto al programma, il format proposto da Cineteca Milano è: dai fratelli Lumière ai pionieri Georges Méliès e Luca Comerio, dal luccicante mondo delle dive fino alla prima animazione, con un cortometraggio a sorpresa alla fine di ogni proiezione.