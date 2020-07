Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,129. Lieve calo dell', che scende a 1.777,6 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,21 dollari per barile, con un calo dell'1,03%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%, seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,92%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.040 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 21.818 punti.In lieve ribasso il(-0,45%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo il(-0,4%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,89% sul precedente.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,93%),(-1,70%) e(-1,39%).di Milano, troviamo(+2,16%),(+1,93%),(+1,49%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,44%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%.del FTSE MidCap,(+1,20%),(+1,06%),(+1,04%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,21%.scende dell'1,97%.