Piazza Affari piatta. Europa in calo

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a -0,02%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,13. Lieve aumento dell', che sale a 1.794,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 40,76 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +168 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,22%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,92%, affonda, con un ribasso dell'1,53%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,74%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.013 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 21.793 punti.Leggermente negativo il(-0,65%); pressoché invariato il(-0,18%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,89%),(+0,77%) e(+0,49%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,11%),(-1,68%) e(-1,65%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,18%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,07%.In luce, con un ampio progresso dell'1,93%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,32%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,97%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,07%),(+1,12%),(+1,04%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.Crolla, con una flessione del 2,82%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,52%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,47%.