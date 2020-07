Raccolta fondi, Enel: donati oltre 2 milioni per iniziative solidarietà sociale

(Teleborsa) - Si è conclusa con oltredi donazioni da parte di dipendenti, manager e consiglieri di amministrazione la campagna di raccolta fondi interna lanciata daper sostenere specifiche iniziative di utilità sociale legate all’emergenza Covid-19 promosse daL’importo raccolto - precisa la nota ufficiale -destinando in totale oltre 2 milioni a cinque Associazioni per specifici progetti a tutela delledella popolazione in questa fase di ripresa delle attività e di reinserimento nei relativi contesti sociali.hanno avuto la possibilità di sostenere e scegliere i progetti promossi daOrganizzazioni: la Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus, la Caritas Italiana, la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), la Fondazione Banco Alimentare Onlus e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).