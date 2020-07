UE taglia stime Pil eurozona: Italia maglia nera

(Teleborsa) -che si contrarràcon unsi tratta di dati peggiori delle attese.Particolarmente negativa la situazione ine una crescita al 6,1% nel 2021.Sono le stime contenute nellepresentate dalla Commissione Europea: tra i dati peggiori per il 2020, oltre all'Italia, si segnalano la"L'economia dell'UE subirà unaquest'anno a causa della pandemia di coronavirus, nonostante la risposta politica rapida e completa a livello sia dell'UE che nazionale", si legge nelle Previsioni della Commissione UE.Nel documento, la Commissione sottolinea anche che "la revoca delle misure di blocco procede a un ritmo più graduale di quanto ipotizzato nelle nostre previsioni di primavera" e che per questo "l'impatto sull'attività economica nel 2020 sarà più significativo del previsto".La previsione della contrazione nel 2020 - continua la Commissione -nelle previsioni di primavera.di quanto previsto in primavera., più lungo del previsto, che ha inciso in maniera profonda sulla produzione economica, con una contrazione significativamente maggiore rispetto al primo trimestre.Tuttavia, concludono le stime, i primi dati di. La ripresa dovrebbe guadagnare terreno nella seconda metà dell'anno, pur rimanendo incompleta e disomogenea negli Stati membri.. Continuiamo a navigare in acque tempestose e affrontiamo molti rischi, tra cui un'altra grave ondata di contagi", ha commentato il vice presidente della Commissione UEche ha ricordato per questo la necessità di un accordo sul piano Next Generation EU."In attesa di quest'anno e del prossimo, possiamo aspettarci un rimbalzo ma dovremo essere vigili su il diverso ritmo della ripresa. Dobbiamo continuare a proteggere i lavoratori e le imprese e coordinare strettamente le nostre politiche a livello dell'UE per garantire che emergiamo più forti e uniti", ha concluso.Per il Commissario UE agli Affari Economicila ". La risposta politica in tutta Europa ha contribuito ad attenuare il colpo per i nostri cittadini" - ha commentato - eppure questa rimane una storia di crescente divergenza, disuguaglianza e insicurezza".Anche Gentiloni ha ribadito la necessità di "raggiungere un" e "iniettare nuova fiducia e nuovi finanziamenti nelle nostre economie in questo momento critico".