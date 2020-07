Una legge per sicurezza gallerie e viadotti

(Teleborsa) - Una, dellae dellungo tutta la rete stradale e autostradale: attraverso, con ilper le gallerie e viadotti di proprietà di questi enti.E' laapprovata dal Consiglio dei Ministri su proposta della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire un quadro di regole tecniche certe e valide per tutti i gestori sull'intero territorio nazionale.Attraverso un'apposita circolare emanata oggi, inoltre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto, in attesa dell'applicazione della nuova legge, la, restando immutati gli obblighi vigenti per i concessionari sulla sicurezza.L'adozione da subito dei nuovi sistemi di ispezione favorirà l'a, definendo meglio gli strumenti adottabili e i dati da acquisire.La nuova circolare integrativa rispetto a quella del 1967 attualmente in vigore consente ad esempio di avvalersi del monitoraggio geo-radar per l'ispezione nelle gallerie e introduce una gestione condivisa delle emergenze grazie a protocolli d'intesa e tavoli permanenti presso le Prefetture con tutti gli interlocutori, istituzionali ed operativi del territorio interessato.