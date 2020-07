Analisi Tecnica: Future E-mini S&P 500 dell'8/07/2020

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 luglio

Frazionale ribasso per il derivato USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,32%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del future sull'E-mini S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3.166. Primo supporto a 3.112,75. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3.089,25.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)